Regione Campania, borse di studio per studenti delle superiori: ecco come fare domanda

Bando “Io studio” della Regione Campania: fino al 12 maggio sarà possibile fare richiesta per circa 30mila borse di studio da 250 euro destinate agli studenti delle scuole superiori. Ecco chi ne ha diritto e come presentare la domanda.

La Regione Campania ha aperto la piattaforma su cui presentare le domande per le Borse di Studio per l’anno scolastico 2021/2022 in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) pubbliche e private paritarie.

Il bando #IOSTUDIO prevede l’importo di 250 euro per ciascuna borsa di studio, per un totale di circa 30mila contributi (budget di 7 milioni e 254mila euro).

La domanda può essere presentata fino a giovedì 12 maggio: ecco chi ne ha diritto e come presentarla.

Borse di studio per studenti della Regione Campania: ecco chi può fare domanda

Potranno presentare la domanda gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un ISEE inferiore a euro 15.748,48.

Verrà stilata una graduatoria in base all’Isee e per ordine cronologico di presentazione della domanda.

Palazzo Santa Lucia presenterà poi l’elenco dei beneficiari al Ministero dell’Istruzione.

Borse di studio per studenti della Regione Campania: come presentare la domanda e i documenti necessari

Le domande possono essere presentate solo online, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma e seguendo tutte le istruzioni. Per fare domanda bisognerà presentare i seguenti documenti:

documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne) in corso di validità, acquisiti in formato digitale fronte retro e posizionati su unico foglio. In caso di tutore, il file unico in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio specificato durante la fase di compilazione), dovrà comprendere anche copia del Decreto di nomina del Tribunale;

in corso di validità, acquisiti in formato digitale fronte retro e posizionati su unico foglio. In caso di tutore, il file unico in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio specificato durante la fase di compilazione), dovrà comprendere anche copia del Decreto di nomina del Tribunale; certificazione ISEE in corso di validità;

in corso di validità; documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne) acquisiti fronte retro in formato digitale e posizionati su unico foglio.