Rainbow PlaySchool: a Cercola una scuola materna che integra l’inglese al Metodo Montessori

Rainbow PlaySchool: si svolgono a Cercola le attività della Scuola dell’infanzia Internazionale Montessoriana (che nasce con lo scopo di integrare la lingua Inglese al Metodo Montessori).

- Advertisement -

Una Scuola dell’Infanzia che ha come obiettivo quello di integrare la lingua inglese al Metodo Montessori. È questa la mission di Rainbow PlaySchool, Scuola dell’infanzia Internazionale Montessoriana che sorge a Cercola in via Europa 3d (presso una delle palazzine del MAGMA, società sportiva dilettantistica). Si tratta di una struttura totalmente nuova e moderna, pur mantenendo caratteristiche appropriate per bambini. Ogni area della scuola (aperta ai bimbi da 18 mesi a 6 anni) è arredata secondo le linee guida del metodo Montessori.

L’ambiente è innovativo e presenta una vasta gamma di materiali e oggetti, che permettono ad ogni bambino di crescere ed imparare in un’atmosfera accogliente.

Rainbow PlaySchool: la metodologia didattica degli educatori

La metodologia didattica degli educatori di Rainbow PlaySchool (www.rainbowplayschool.it) unisce il metodo Montessori al curriculum didattico Americano American Early Childhood Education and Care (ECEC). Questo permette ai bambini di essere esposti contemporaneamente a due metodologie e sviluppare capacità linguistiche, cognitive ed emotive sia in inglese che in italiano.

Tale approccio offre una base solida tramite le attività e le opportunità di apprendimento spontaneo: si tratta dunque di un approccio del tutto unico e moderno.

Un metodo che viene messo in pratica con grande professionalità e dedizione da educatori qualificati, madrelingua inglese, i quali lavorano per creare relazioni attive e positive tra bambini, educatori e famiglie.

Rainbow PlaySchool: reception, cucina interna e area ninna “Montessoriani”

Presso la reception della scuola, sono presenti pareti di vetro che permettono ai genitori di guardare i propri figli mentre imparano.

Rainbow Playschool vanta anche un’area mensa a portata di bambino. Anche qui gli ideali Montessoriani continuano a far parte della routine quotidiana: i bambini sono invitati ad apparecchiare la tavola, mangiare da soli e interagire con gli altri. Grande attenzione viene data alla scelta di una dieta varia ed appropriata, approvata e testata periodicamente da esperti. Nell’area ninna, le educatrici accompagnano i piccoli in quest’aula montessoriana calma e silenziosa, in cui i bambini possono riposare. I bambini si addormenteranno in un’atmosfera rassicurante ed accogliente, ascoltando ninne nanne in inglese.

In questo modo, i bimbi apprendono l’inglese in maniera spontanea e naturale durante uno dei momenti più importanti della giornata.