Raidue, novità a Stasera tutto è possibile con Clementino e Anna Capasso

"Stasera tutto è possibile". La quinta puntata del comedy show di Raidue, prodotto in collaborazione con "Endemol Shine Italy" e condotto da Stefano De Martino, andrà in onda martedì 16 febbraio alle ore 21.20. Nuovo atteso appuntamento nel nome del sorriso e dell'allegria.

Sul palco dell’Auditorium Rai di via Marconi a Napoli, tutti gli ospiti si divertiranno con i tanti giochi del principale feel good show della tv, primo tra tutti la celebre “Stanza inclinata”.

Nessuna gara, solo intrattenimento e leggerezza. Per questa puntata, dedicata come tema al “Mondo Animale”, oltre agli ospiti fissi del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, le cui imitazioni stanno spopolando in tv e sul web e che questa settimana si calerà nei panni di Maria De Filippi, ci saranno tanti altri beniamini del pubblico.

Tra questi, Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso. Non mancherà, come sempre, anche la mascotte del programma: il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone.