Rai 1, ecco il palinsesto estivo: Mina Settembre e Don Matteo 12

Rai 1, anticipazioni. Ecco cosa prevede il palinsesto della Rai che ci terrà compagnia per tutta l’estate: Mina Settembre e Don Matteo 12.

Arrivano le ultime anticipazioni del nuovo palinsesto estivo di Rai 1 che ci accompagnerà per tutta l’estate. La Rai, come spesso accade nella stagione estiva, ci ripropone alcune delle serie originali di maggior successo delle stagioni precedenti.

Advertisement

In questo caso abbiamo ben due serie tv di grande successo che rivedremo nel corso dell’estate su Rai 1: Mina Settembre e Don Matteo 12. La prima è una serie ambientata a Napoli con protagonista Serena Rossi.

Mina Settembre è un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Una donna fragile e forte allo stesso tempo che cerca di rimettere insieme la propria vita privata e, al contempo, di dare il massimo sul lavoro.

In attesa della nuova stagione in partenza dopo l’estate, rivediamo le vicende della stagione andata in onda tra gennaio e febbraio 2021. La prima puntata è andata in onda domenica 29 maggio e le puntate continueranno ad andare in onda ogni domenica.

Per quanto riguarda la serie Don Matteo, che non ha bisogno di presentazioni, vedremo in onda la 12° stagione, l’ultima completa con Terence Hill protagonista. Ricordiamo, infatti, che nel corso della 13°, appena terminata, Terence è stato sostituito da Raul Bova.

Nel corso di questi episodi si vedrà la fine della storia fra Marco e Anna, e l’inizio della relazione fra la capitana e Sergio La Cava, un ex detenuto. Si apprenderà, inoltre, della dipartita di Caterina, la moglie di Cecchini.

Don Matteo andrà in onda a partire da questo giovedì 2 giugno per 10 appuntamenti ogni giovedì su Rai 1.

“Giorno per giorno cerco di mettere a posto la vita degli altri e sistemare la mia…”#MinaSettembre INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su @RaiPlay: https://t.co/mSLgTu8VOz#29maggio @serenarossi_com pic.twitter.com/gWfCkEQiov — Rai1 (@RaiUno) May 29, 2022

Rileggi le ultime anticipazioni della Rai.