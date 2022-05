Stasera in tv martedì 31 maggio: “John Wick 3 – Parabellum” su Rai 4

John Wick 3 – Parabellum – 21:20 Rai 4

Genere: Azione

Azione Uscita: 2019

2019 Regista: Chad Stahelski

Chad Stahelski Cast: Keanu Reeves, Halle Berry, Asia Kate Dillon

TRAMA

John Wick 3 – Parabellum (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) è un film del 2019 diretto da Chad Stahelski.

La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel del film del 2017 John Wick – Capitolo 2. Le riprese del film sono iniziate nel maggio 2018 a New York e sono proseguite a Montréal, in Russia, in Marocco e in Spagna. Halle Berry ha dichiarato di essersi incrinata tre costole durante la lavorazione del film, continuando però le riprese.