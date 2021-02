Morte Raffaele Cutolo, il figlio di Giuseppe Salvia: “Rabbia per chi lo esalta, 41 bis risposta idonea dello Stato”

Le parole di Claudio, figlio di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso per ordine di Raffaele Cutolo.

Giuseppe Salvia, è stato ucciso il 14 aprile del 1981 in un agguato sulla tangenziale di Napoli, avvenuto all’altezza dello svincolo dell’Arenella per ordine di Raffaele Cutolo. A farlo finire nel mirino dei sicari del boss della Nuova camorra organizzata, una perquisizione fatta proprio nei confronti dello stesso Cutolo da parte dell’allora vicedirettore del carcere di Poggioreale.

Claudio Salvia aveva solo 3 anni quel giorno e i suoi ricordi sono pochi, ma sa che suo padre è stato assassinato per aver fatto il suo dovere. E oggi, dopo la morte dell’uomo che ha ordinato quell’omicidio, non sembra tanto turbato, semmai scosso dalle esaltazioni che si sono riscontrate, soprattutto sul web, da parte di chi ancora oggi ricorda Cutolo come una sorta di Robin Hood. “Quando sento queste cose sento molta rabbia, perché mi accorgo che alcune realtà non sono ancora pronte per fare i conti con la giustizia”.