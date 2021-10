Qualiano, 60 suini costretti a vivere nei propri escrementi: sequestrata azienda agricola

Qualiano: i Carabinieri hanno denunciato due imprenditori e sequestrato un’azienda agricola nella quale ben 60 suini venivano allevati in pessime condizioni sanitarie ed igieniche.

I carabinieri di Qualiano insieme al personale del servizio veterinario dell’ASL NA2 Nord hanno denunciato due imprenditori agricoli del posto per maltrattamento di animali e smaltimento illecito di rifiuti.

Durante una ispezione effettuata presso un allevamento dell’agro qualianese, gli operatori hanno constatato che 60 suini erano allevati in pessime condizioni sanitarie ed igieniche. Gli animali erano stipati in box strettissimi dove non avevano libertà di movimento, tra i loro escrementi e rifiuti vari.

I liquami e gli scarti organici dei capi di bestiame venivano sversati direttamente nella rete fognaria pubblica. L’intera attività è stata sequestrata.