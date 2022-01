Pozzuoli, “pezzotto” sul contatore e lavoratori in nero: nei guai titolare supermercato

Un 44enne, titolare di un supermercato a Pozzuoli, è stato denunciato dopo aver scoperto che la sua attività era alimentata da corrente elettrica rubata con un allaccio abusivo alla rete e che al suo interno lavoravano 7 dipendenti “in nero”.

I carabinieri della stazione di Monterusciello, frazione del comune di Pozzuoli, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno denunciato un 44enne, titolare di un supermercato della città. L’attività era alimentata da corrente elettrica rubata con un allaccio abusivo alla rete.

E inoltre, 7 dipendenti erano “in nero” e alcuni di questi indebiti percettori di reddito di cittadinanza. Tra le innumerevoli sanzioni non poteva mancare quella per mancanza di greenpass. Uno dei lavoratori e il titolare stesso, infatti, erano sprovvisti di certificazione verde. Per l’imprenditore multe per circa 28mila euro.