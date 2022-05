Pozzuoli: mercoledì 1° giugno Notte Bianca della Pizza alla Multicenter School

Pozzuoli: la seconda edizione della Notte Bianca della Pizza (evento benefico promosso dall’associazione Massimo Borrelli ONLUS) vedrà protagonisti maestri pizzaioli del territorio e comici di Made in Sud.

Mercoledì 1° giugno, la Multicenter School di Pozzuoli (sita in via Campana 270) ospiterà la seconda edizione della Notte Bianca della Pizza, un evento di beneficenza promosso dall’Associazione Massimo Borrelli ONLUS in collaborazione con gli alunni dell’istituto alberghiero e le pizzerie del territorio.

Una serata caratterizzata da tante pizze, comicità, musica e Dj set finale in memoria dello scomparso Massimo Borrelli, comico dello show Made in Sud scomparso nel 2016 a causa di un tumore al pancreas. La direzione artistica dell’evento sarà affidata a Francesco Palmieri aka Dj Pièffe, che concluderà anche la serata con un suo Dj Set mentre la serata sarà condotta da Rosanna Bennardo assieme a Francesco di Radio Onda Web.

Alla serata di beneficenza parteciperanno, tra i tanti ospiti, anche Errico Porzio (Maestro Pizzaiolo e docente della Multicenter School) e Peppe Laurato (comico di Made in Sud, che proprio con Massimo Borrelli ha formato per tanti anni il duo comico “DUE x DUO”).

Il costo del biglietto è di 12 euro ed è comprensivo anche di Pizza e Bibita (Acqua, Coca-Cola o Aranciata). Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni. Per contatti e info: Whatsapp al numero 3345044491.