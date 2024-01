Pozzuoli, inaugurato il tunnel Tangenziale-porto, De Luca: “E’ stato un calvario arrivare alla conclusione”

Inaugurato il tunnel di raccordo Tangenziale-Porto a Pozzuoli alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Oggi inauguriamo questi due tunnel a Pozzuoli, sono opere partire decenni fa e vi devo dire sinceramente che è stato un calvario arrivare alla conclusione, perché abbiamo avuto anche discussioni con le imprese, dopo tanti anni ci sono tanti problemi da risolvere”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nell’inaugurazione dei tunnel di raccordo Tangenziale-Porto a Pozzuoli, conclusa con rapidi lavori per facilitare eventuali fughe per il bradisismo, dopo lavori che erano iniziati negli anni ’80 ma poi rimasti fermi per decenni.

“Abbiamo avuto – ha detto De Luca – la tenacia, la forza, per arrivare alla conclusione, completare quest’opera. La Regione garantisce la manutenzione per tutto il 2024, quindi finanziamo la manutenzione che viene affidata alla tangenziale di Napoli e per il resto credo che siamo di fronte a una riqualificazione urbanistica straordinaria.

Abbiamo finanziamenti e opere in corso per il potenziamento della Cumana, per il recupero della Stazione di Baia, attendiamo che si svegli il ministro Fitto perché dobbiamo finanziare con altri 15 milioni di euro i moli e le banchine nel porto di Pozzuoli, la sensazione che ricavo io da questa giornata è di grande fiducia, in un Paese che ha difficoltà economiche, con una prospettiva davvero incerta per il 2024, la conclusione di un’opera come questa è un segno di speranza per noi e per l’Italia intera”.