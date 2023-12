A Pozzuoli arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

E’ arrivata a Pozzuoli la pista di pattinaggio sul ghiaccio che regalerà a cittadini e turisti momenti di puro divertimento.

E’ stata realizzata a Pozzuoli una pista di pattinaggio sul ghiaccio per grandi e piccini. “Circa quattrocento metri quadrati”, come riportato da Cronaca Flegrea, che regaleranno a cittadini e turisti momenti di puro divertimento. La pista è stata inaugurata a Piazza a Mare nella giornata di ieri e resterà aperta per permettere a tutti coloro che vorranno pattinare di immergersi in un’atmosfera magica con lo sguardo rivolto verso il mare.