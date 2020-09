Ponticelli, 26enne arrestato: nascondeva la droga tra le piante di casa

Napoli, Ponticelli: Nasconde la droga tra le piante di casa in via Carlo Miranda. Pusher 26enne arrestato dai Carabinieri.

I carabinieri della stazione di Napoli Ponticelli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Gemito, 26enne del posto già noto alle ffoo.

I militari hanno notato uno strano via vai attorno alla sua abitazione di Via Carlo Miranda. Appostati per circa un’ora hanno assistito ad una cessione di stupefacente e hanno deciso di intervenire.

Bloccato prima un “cliente” che ha spontaneamente consegnato una stecca di hashish appena acquistata, i carabinieri hanno raggiunto Gemito e perquisito il suo appartamento.

Sul tronco di una pianta ornamentale hanno così rinvenuto un borsello contenente 46 stecche di hashish per complessivi 53 grammi di stupefacente.

In un’altra pianta rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 160 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 26enne è ora in attesa di giudizio.