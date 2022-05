Pomigliano d’Arco, sparano contro auto ma cadono dallo scooter: presi due 19enni

Nel corso di un presunto tentativo di rapina a Pomigliano d’Arco, due 19enne sono rimasti feriti cadendo dallo scooter a bordo del quale avrebbero sparato contro l’auto di un 44enne.

In tre, a bordo di uno scooter, sparano colpo d’arma da fuoco contro l’automobile di un 44enne, non centrandola: è avvenuto la notte scorsa, a Pomigliano d’Arco (Napoli). Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, i tre a bordo dello scooter avrebbero puntato l”arma contro l’uomo, in via Napoli, avrebbero poi perso il controllo del mezzo, finendo a terra.

Due dei tre sono rimasti feriti, si tratta di 19enni di Acerra già noti alle forze dell’ordine; sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali Cardarelli di Napoli e Santa Maria della Pietà di Nola, non sono in pericolo di vita. Il terzo, prima di dileguarsi, avrebbe esploso alcuni colpi contro l’auto del 44enne. Sul posto sono stati rinvenuti alcuni bossoli ma nessun proiettile avrebbe centrato la vettura. Indagini dei Carabinieri di castello di Cisterna in corso per chiarire la dinamica.