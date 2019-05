Elezioni Amministrative 2019, i comuni al voto in provincia di Napoli

Presentato il Programma Elettorale di Maddalena Saluto candidata al consiglio comunale di Scafati nella lista di Coalizione Politica di Centro Destra ‘Andare Oltre’.

Domenica 26 maggio 2019 in Italia tutti al voto. Oltre alle Elezioni Europee, infatti, nella stessa data si voterà anche in molti comuni in tutta Italia ed in provincia di Napoli. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà, invece, domenica 9 giugno.

Questo l’elenco dei comuni al voto nel napoletano: Anacapri, Bacoli, Capri, Carbonara di Nola, Casamicciola Terme, Casavatore, Casola di Napoli, Casoria, Comiziano, Crispano, Grumo Nevano, Liveri, Meta, Nola, Roccarainola, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Striano, Trecase.

A Scafati si torna a votare dopo due anni di commissariamento in seguito allo scioglimento dell’amministrazione comunale. In lista ben 9 candidati a sindaco tra i quali spicca il nome di Cristofaro Salvati con la lista ‘Andare Oltre’. Con lui in lista la candidata Maddalena Saluto, avvocato penalista.

Il Programma Elettorale presentato dalla Coalizione Politica di Centro Destra e condiviso da Maddalena Saluto si articola in 13 punti fondamentali che toccano varie problematiche che si evidenziano sul territorio di Scafati:

Sicurezza

Ambiente, Decoro Urbano e Riqualificazione della Villa Comunale

Servizi Sociali e Politiche Giovanili

Scuola e Cultura

Bilancio Tributi e Macchina Comunale

Puc Edilizia Privata ed Opere Pubbliche

Sanità Agricoltura e Sport

La Sicurezza

La lotta all’illegalità rappresenta una priorità e la prima forma di solidarietà perché sono proprio i più deboli a dover fronteggiare i pericoli maggiori all’incolumità fisica e psicologica. Un Paese sicuro è un paese vivibile e rispettoso dei suoi cittadini. Previsti progetti di videosorveglianza, nonno amico, creazione di un’Associazione Controllo del Vicinato, riassetto arredo urbano e chiusura di cantieri abbandonati.

La Pulizia, Ecologia e Decoro Urbano

In un’ottica di costante miglioramento, intendiamo sollecitare l’ACSE a potenziare i servizi offerti presso l’ecocentro, estendendo gli orari di apertura al pubblico e fornendo nuovi servizi dedicati alla raccolta dei rifiuti con bonus riservati ai cittadini virtuosi che collaboreranno attivamente a realizzare una buona raccolta differenziata; Obiettivo prioritario è un paese pulito e vivibile, in cui il cittadino sia corresponsabile ma il primo esempio deve arrivare dall’Amministrazione comunale.

L’Ecocentro

Nuovo progetto con la funzione dell’Ecocentro con assunzioni di personale dedicato in modo da rendere realizzabile il controllo degli accessi e dei conferimenti mediante tessere specifiche.

L’Ambiente

Progetti di sensibilizzazione ambientale della comunità attraverso campagne specifiche con la Scuole e le associazioni.

La Riqualificazione della Villa Comunale

Progetto di riqualificazione della villa Comunale con un programma di manutenzione straordinaria.

La Pubblica Illuminazione

Proposta di nuova illuminazione con lampade led a basso consumo energetico. L’intervento consentirà di abbassare notevolmente i consumi elettrici (fino al 60%) e di abbattere i costi relativi alla manutenzione dei pali.

I Servizi Sociali e la Famiglia

Alla famiglia saranno rivolti tutti i servizi del sociale. Sostegno alle famiglie in stato di bisogno economico in stretta collaborazione con le Associazioni di riferimento intercettando i fondi Regionali ed Europei. Assistenza alle famiglie con persone in condizione di disabilità e disagio sociale aumentando le ore di supporto alle famiglie da parte delle cooperative dedicate; Ampliamento dell’orario di presenza sul territorio di assistenti sociali e dello psicologo, anche in stretta collaborazione con la scuola e la Caritas.

Sportello famiglia, strumento che nasce per offrire ascolto e supporto alle famiglie con minori. Centri anziani aumentando la sinergia con l’ente per le attività ludico-ricreative e favorendo la creazione di osmosi formativa ed interscambio culturale per i diversi centri presenti sul territorio.

Le Politiche Sociali Giovanili

Con il progetto Forum Giovani (www.forumnazionalegiovani.it) i ragazzi in età adolescenziale potranno organizzarsi in Associazione e ritrovarsi in un luogo a loro dedicato. In collaborazione con l’Amministrazione sapranno gestire il loro spazio riempiendolo di contenuti nei settori ricreativo, ludico, musicale e di promozione culturale. L’obiettivo è creare unione e non disgregazione. Più che un punto di programma questo è un impegno morale che tutti insieme ci prendiamo per Scafati.

Il Piano Viario ed il Supporto ai Commercianti

Rivisitazione del piano viario in base alle effettive esigenze dei commercianti scafatesi attraverso incontri con le associazioni. Introduzione dell’isola pedonale di sabato pomeriggio in modo da consentire ai pedoni di fare shopping a Scafati e di ripopolare le strade della città.

La Scuola e l’Istruzione

Il Comune deve garantire sicurezza, funzionalità, servizi ed assistenza al sistema scuola appoggiando finanziariamente progetti specifici, innovativi che puntino all’eccellenza e organizzando eventi e iniziative utilizzando i locali della biblioteca comunale.

Le Strutture

Messa in sicurezza dei plessi in relazione alle vigenti normative antisismiche e antincendio, e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in base alle priorità indicate dai Dirigenti scolastici;

La Cultura

Tornare a fare Cultura è un obiettivo che non mancheremo di raggiungere, la Biblioteca F. Morlicchio avrà finalmente una reale autonomia operativa sia dal punto di vista finanziario che gestionale e sarà il perno del fare cultura a Scafati. Si organizzeranno serate a tema, Laboratori e corsi per ragazzi, laboratori di disegno naturalistico per ragazzi, laboratori di teatro, corsi di coding per Ragazzi dagli 8 ai 13 anni per diventare veri creatori di software e dare libero sfogo alla creatività, roboti- ca per i ragazzi dai 9 ai 12 anni che potranno imparare a costruire con le proprie mani dei piccoli Robot tele- comandati.

Il Bilancio

In attesa del parere della Corte dei Conti e del Ministero dell’Economia del piano di riequlibrio redatto dalla Commissione straordinaria che ha attuato un regime di predissesto aumentando di fatto tutte le tariffe, si continuerà una politica economica di rigore cercando di reperire nuove risorse attraverso la ottimizzazione delle Farmacie Comunali e delle altre società partecipate comunali. Sarà attuata una politica orientata alla riduzione dei costi di gestione e allo sviluppo di una reale politica imprenditoriale finalizzata ad ottenere il miglior rapporto costi – benefici in termini di fatturato e di assicurazione dei servizi.

I Tributi

Fondamentale il ritorno alla gestione dell’ente per il servizio di riscossione tributi all’ufficio ragioneria per l’ordinario senza ulteriori costi da pagare per l’ente, per il coattivo diventa necessario la supervisione di società specializzate da reperire mediante bando pubblico per il recupero dei residui attivi con agi ragionevoli.

La Macchina Comunale

La riorganizzazione della macchina comunale attraverso la motivazione dei dipendenti che lavorano in sotto organico e la creazione di nuove dirigenze che operino nel prevedere una nuova pianta organica per un nuovo piano di assunzione per tecnici, polizia municipale, settore economico-finanziario compatibilmente con le risorse poste in bilancio.

L’urbanistica e l’Edilizia Privata

Oggi è indispensabile provvedere alla sostituzione graduale della metodologia di archiviazione della carta in arrivo ed in uscita dal comune.

Il problema è particolarmente sentito dall’Ufficio “Edilizia Privata” del Settore “Pianificazione e Sviluppo del Territorio” del Comune di Scafati, in quanto, le operazioni di ricerca e consultazioni delle pratiche edilizie, sia per gli operatori interni che per i richiedenti e/o tecnici esterni, risultano laboriose e difficili tali da ripercuotersi, in termini di certezza e di tempi di risposta, sia sul servizio utile interno all’ufficio stesso che su quello reso agli utenti esterni.

Il Piano Urbanistico Comunale

Bisogna ripartire ex-novo con incontri con le associazioni professionali, le categorie, le parrocchie per individuare le priorità della crescita urbanistica che non deve essere speculativa ma di carattere familiare con la creazione di ampie aree parcheggio in prossimità del centro cittadino (zona San Francesco e via Roma). La riqualificazione del centro storico deve avere un carattere di priorità attraverso un piano di recupero specifico che tuteli il Quartiere Vetrai, via Cesare Battisti e via Zara. Il PIP in via San Antonio Abate deve essere rilanciato e riqualificato attraverso una stretta collaborazione con l’ex-agroinvest attraverso una “cabina di regia” con l’organo esecutivo dell’ente.

Le Opere Pubbliche e la Manutenzione

E’ necessario far ripartire le grandi opere attraverso una verifica delle risorse e dei finanziamenti dei Fondi Europa Più con l’avvio delle procedure per il Polo Scolastico e il completamento delle opere in corso di realizzazione.

Particolare attenzione va posta alla manutenzione stradale con la creazione di un numero verde per la segnalazione di disservizi per poter risolvere in tempo reale le criticità.

Contenzioso

Per le richieste di risarcimento da sinistri stradali facilitare la fase transattiva con l’ufficio legale attraverso la quantificazione dei postumi da medici-legali e periti in convezione con l’ente così da ridurre il ricorso alla fase giudiziaria. Per il contenzioso amministrativo diventa necessario il convenzionamento con legali esperti in diritto amministrativo da reperire mediante apposito bando. Per quanto riguarda il Settore “Sviluppo del Territorio” si provvederà a sottoscrivere una convenzione con professionisti esterni esperti in diritto urbanistico al fine di supportare l’Ufficio Tecnico, con pareri verbali e/o scritti, nella redazione di provvedimenti definitivi riguardanti problematiche di dubbia interpretazione. Ciò permetterà di evitare inutili e dispendiosi contenziosi in materia urbanistica, assicurando nel contempo evidenti vantaggi per l’ufficio tecnico e per i cittadini utenti.

Sanità

Mantenimento e potenziamento del P.P.I c/o l’Ospedale “M. Scarlato” nell’immediato e reinserimento nel nuovo piano ospedaliero nella rete Emergenziale con 118 posti letto tra discipline mediche, chirurgiche e lungodegenza e riapertura del pronto soccorso lavorando in sinergia con la Regione.

L’Agricoltura

Creazione di una “Consulta dell’Agricoltura” per ascoltare le istanze dei braccianti e imprenditori agricoli e dei consorzi agrari locali agendo in una logica di sussidiarietà tra Regione e Governo Nazionale per il rilancio dei prodotti dell’Agro Nocerino Sarnese. L’ente cercherà di stimolare la creazione di un consorzio specifico dedicato alla tutela e promozione del “cipollotto” e della “zucca” di Bagni.

Lo Sport e gli Impianti Sportivi

Valorizzare l’attività motoria e sportiva significa investire sulla salute dei cittadini e riconoscerne per questo un fondamentale strumento di crescita sociale di una comunità. Lo sport è un momento di aggregazione e creazione di rapporti sociali in un ambiente sano. Manutenzione e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti. Cercare di dare pari dignità a tutti gli sport presenti sul territorio: calcio, pallavolo, basket, tennis, atletica, freccette, bocce, tamburello, ciclismo, karate. Attenzione allo sport femminile, di squadra e non. Un sostegno sempre pari dev’essere infatti garantito alle società sportive femminili.