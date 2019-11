Comune di Napoli: il sindaco Luigi de Magistris è pronto a un nuovo rimpasto della Giunta (che potrebbe vedere l’uscita di quattro assessori).

Rimpasto in arrivo a Palazzo San Giacomo. Non sono giornate facili dal punto di vista politico per il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Dopo le polemiche su un audio di alcuni consiglieri comunali di maggioranza (pubblicato da “Repubblica”), il Consiglio comunale del 6 novembre è saltato per mancanza del numero legale. La maggioranza era assente, mentre le opposizioni hanno depositato una mozione di sfiducia al primo cittadino.

Minimizzando l’accaduto, de Magistris ha annunciato venerdì scorso a Radio CRC il possibile rimpasto della Giunta: “La riunione non avvenuta? Un consigliere che è in ritardo è grave, ma è molto più grave uno che attende fori a bere il caffè -ha dichiarato de Magistris- Non c’erano delibere importanti. Quello importante sarà il prossimo, quello del 22 novembre, per appoggiare il bilancio (e nel quale si potrebbe discutere anche la sfiducia, ndr). Sono molto convinto che la maggioranza sarà compatta per risolvere la maggior parte dei problemi della città. Da qui al 22 farò delle azioni importanti per quanto riguarda la Giunta, per rendere più efficace il lavoro amministrativo”. Come riporta “Il Mattino”, il rimpasto voluto dal sindaco potrebbe portare all’addio di quattro assessori. Si tratta di tre nomi “storici” del progetto politico “arancione”, ovvero Mario Calabrese (Infrastrutture e Trasporti), Nino Daniele (Cultura) e Roberta Gaeta (Welfare), oltre che di Laura Marmorale (Diritti civili, entrata in Giunta nel rimpasto dell’anno scorso).

Al loro posto potrebbero entrare tre consiglieri comunali e un’ex consigliera: Eleonora De Majo e Luigi Felaco (Dema), Rosaria Galiero (Sinistra in Comune) e Francesca Menna (ex consigliera del M5S vicinissima a Roberto Fico, la quale si dimise dall’assemblea cittadina all’indomani del contratto di governo tra i pentastellati e la Lega). Tali cambiamenti sembrano vicini e potrebbero essere annunciati già nelle prossime ore.