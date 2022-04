Policlinico Vanvitelli, ecco l’Open Week salute donna: visite e consulenze gratuite

Policlinico Vanvitelli di Napoli: dal 20 al 26 aprile in programma l’Open Week di Fondazione Onda per la prevenzione in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna. Ecco il programma.

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” partecipa alla settima edizione dell’(H) Open Week di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in programma dal 20 al 26 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Di seguito, nel dettaglio, i servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche offerti gratuitamente dal Policlinico.

OPEN WEEK -SALUTE DONNA dal 20 al 26 aprile: ecco il programma

DERMATOLOGIA – Visita dermatologica: 26 aprile dalle 14:00 alle 17:00, Edificio 9C, PIANO 1. Prenotare inviando mail: oncodermosun@gmail.com;

CARDIOLOGIA – Visita cardiologica con eventuale ECG, 21 aprile dalle 14:30 alle 17:30 e 23 aprile dalle 9:00 alle 12:00, Padiglione 2 est, piano 1 ambulatorio di Cardiologia. Prenotazioni: 0815665144 (chiamare il giorno 20 aprile dalle 12:30 alle 15:00);

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE – Visita dietologica, 20 e 21 aprile dalle 9.30 alle 14:00 presso il complesso S. Andrea delle Dame- Ambulatorio di Dietetica Prenotazione non obbligatoria;

REUMATOLOGIA – Visita reumatologica/ ecografia articolare e capillaroscopia. 22 aprile dalle 14:00 alle 18:00 e 23 aprile dalle 8:00 alle 14:00. Edificio 10, piano1 – Ambulatorio Reumatologia. Prenotazione non obbligatoria;

GINECOLOGIA – Visita ginecologica/ ecografia e pap-test, 20 e 21 aprile dalle 14:00 alle 16:30 presso la clinica Ostetrico-Ginecologica, piano 4-Largo Madonna delle Grazie n°1. Prenotare chiamando: 0815665599 Mail:ondaginecologia@gmail.com;

PSICHIATRIA – Visita psichiatrica, 20- 21- 22- 26 aprile dalle 9:00 alle 18:00 presso la Clinica Psichiatrica (Largo Madonna delle Grazie 1). Psichiatria d'Urgenza (Piazza Miraglia, Pad.2 lato est, piano 4) Prenotazione: 0815666514 (chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 a 12:00);

DIABETOLOGIA – Visita diabetologica, 21 e 26 aprile dalle 14:00 alle 17:00, Pad.2 lato Ovest, piano -1, Ambulatorio Diabetologia. Prenotare chiamando:0815665032, mail: diabetologiavanvitelli@policliniconapoli.it;

ENDOCRINOLOGIA – Visita endocrinologica, 20 e 21 aprile dalle 14:00 alle 17:00, Pad.2 lato Ovest, piano -1, Ambulatorio Diabetologia. Prenotare chiamando:0815665032, mail:diabetologiavanvitelli@policliniconapoli.it;

NEUROLOGIA – Incontro virtuale "Confrontarsi con l'emicrania". 20 e 21 aprile dalle 19:00 alle 20:00. Diretta Facebook, sulla pagina "CEFALEE CAMPANIA", https://www.facebook.com/groups/2584263564923510/?ref=share. Per prenotazione, fare richiesta sulla Pagina Facebook;

NEUROLOGIA – Visita neurologica generale e sclerosi multipla, 21 aprile dalle 15:00 alle 18:00, Pad.2 Est, piano terra, Clinica Neurologica. Prenotazione: alessandro.dambrosio@unicampania.it;

NEUROLOGIA – Visita preliminare deficit cognitivo, 21 e 26 aprile dalle 9:00 alle 13:00. Pad.2 Est, piano terra, Clinica Neurologica. Prenotare chiamando: 0815665136/ 0815665090 oppure sabrina.esposito1@unicampania.it;

– Visita preliminare deficit cognitivo, 21 e 26 aprile dalle 9:00 alle 13:00. Pad.2 Est, piano terra, Clinica Neurologica. Prenotare chiamando: 0815665136/ 0815665090 oppure sabrina.esposito1@unicampania.it; NEUROLOGIA – Consulenza neurologica/ epilettologica (virtuale), 20 aprile dalle 15:00 alle 18:00 piattaforma Teams. Prenotare chiamando: 0815665037 oppure alla mail: alfonso.giordano@unicampania.it.