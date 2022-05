Piscina Scandone, esaudito il sogno del piccolo Vincenzo: “Nuotare in una piscina grande grande!”

Piscina Scandone: emozionante giornata organizzata da “Lo Sportello dei Sogni” con lo scopo di promuovere la realizzazione del “desiderio del cuore” per pazienti affetti da patologie oncologiche.

Questa mattina alla Piscina Scandone, l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante è intervenuta all’evento benefico organizzato dall’Organizzazione di Volontariato “Lo Sportello dei Sogni” nata allo scopo di promuovere la realizzazione del “desiderio del cuore” per pazienti affetti da patologie oncologiche.

È stato realizzato il sogno del piccolo Vincenzo, 3 anni, giovanissimo paziente in cura con l’equipe del Dr. Abate presso l’Ospedale Santobono, che desiderava da tempo, essendo già un provetto nuotatore, di potersi immergere in una grande piscina. Per realizzare il desiderio del piccolo Vincenzo di nuotare nella vasca della Scandone, erano presenti i nuotatori della società Delfino Flegrea, che sono scesi in acqua insieme a lui con i costumi di Aladin e del Genio della Lampada, personaggi preferiti del bimbo.

“Oggi abbiamo reso possibile il sogno del piccolo Vincenzo affetto da un brutto male, donando a lui ed alla sua famiglia attimi di spensieratezza – ha dichiarato l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante – È stata davvero una grande emozione vederlo sorridere. Il mio sentito ringraziamento va a tutta la rete che si è messa in moto affinché Vincenzo potesse nuotare in una piscina tutta per sé.

Senza la collaborazione dei servizi comunali, dei nuotatori della società Delfino Flegrea e dell’Associazione “Lo sportello dei sogni”, la magia non avrebbe preso forma. Ancora una volta il potere dello sport è riuscito ad unire per condividere la gioia e realizzare il desiderio di un piccolo sportivo. Grazie di cuore!“.

Foto: pagina Facebook “Comune di Napoli”