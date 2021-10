Piscina Scandone, crolla il solaio: scatta la nuova chiusura

La piscina Scandone è stata chiusa a causa del crollo di un solaio avvenuto nel corso della recentissima International Swimming League.

Nuovi problemi per la piscina Scandone, non da molto definita da Federica Pellegini come “una delle più belle d’Europa”. Infatti la struttura di Fuorigrotta è stata chiusa a causa del crollo parziale di un solaio avvenuto, come riporta ‘Il Mattino’, proprio nel corso della recentissima Isl. Per fortuna non ci sono stati problemi per gli atleti e l’area è stata messa in sicurezza, così da consentire alla competizione di andare avanti. Ma, una volta terminata questa, è poi scattato lo stop.

I lavori per sistemare la situazione sono già in corso e, a quanto si apprende, dovrebbero terminare entro la fine di ottobre. Così da consentire quanto prima la riapertura della piscina, nella quale si disputano la gare casalinghe del Posillipo e di altre realtà della pallanuoto napoletana.