Napoli: è morto Salvatore, il fratello di Pino Daniele

Salvatore soffriva come il fratello di Pino Daniele di problemi cardiaci: è morto a 56 anni

Salvatore Daniele, fratello del cantautore Pino Daniele, è stato trovato morto oggi in via Pignatelli San Giovanni Maggiore, all’interno della propria abitazione. Come il noto artista partenopeo, anche il 56enne soffriva di problemi cardiaci.

Era lui il ragazzino raffigurato nel disegno bianco e nero sulla cover dell’ album di esordio dell’artista , uscito nel 1977. Terra mia contiene anche la celebre “Napule è’ ‘.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro e del 118.