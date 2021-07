Pd, Casillo-Montaruolo dichiarazione su Elezioni di Benevento

Il capogruppo regionale del Pd, Mario Casillo e il consigliere regionale Mino Mortaruolo esprimono preoccupazione in merito alle prossime amministrative di Benevento.

A seguito dell’incontro svoltosi stamane tra il capogruppo regionale del Pd, Mario Casillo, e il consigliere regionale Mino Mortaruolo in merito alle prossime amministrative di Benevento, è emersa preoccupazione in merito alla decisione del segretario regionale del Pd di operare scelte di parte, “che vadano in controtendenza rispetto a quanto già deciso dalla federazione sannita” – dichiarano in una nota i due consiglieri regionali che “auspicano che tutte le parti in causa lavorino per l’unione del partito, in stretto contatto con le realtà territoriali, per garantire un’amministrazione stabile e duratura alla città di Benevento”.