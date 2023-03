Partenoplay , al via la quinta edizione del Festival del gioco per tutti

Al via la quinta edizione di Partenoplay che quest’anno avrà come temi i ruoli in gioco e le abilità diverse.

Parte la quinta edizione di Partenoplay, il festival del gioco per tutti. Si inizierà il 10 marzo dalle ore 10 alle 15 con la giornata formativa per genitori, educatori ed insegnanti. Due saranno i temi: – ruoli in gioco, – abilità diverse.

I giorni 11 e 12 marzo saranno i momenti dedicati alle attività di gioco per famiglie e appassionati. Dalle ore 10 alle 17 si susseguiranno giochi, laboratori ed eventi. Le attività si svolgeranno presso il Centro Congressi di Città della Scienza.

L’ingresso è gratuito, con obbligo di prenotazione tramite il form dedicato all’evento Partenoplay sul sito www.partenoplay.it – Per info: info@unacittapergiocare.it

Partenoplay, il programma:

Attività disponibili per tutti (a rotazione) secondo l’età e la disponibilità in sala

Grandi giochi di legno – Area gioco di ruolo 3+

a cura di: Ludobus Artingioco – cooperativa sociale Progetto Uomo

età 3+, età 5+

Giochi per tutte le età (eco)sostenibili e condivisibili!

Giochi da tavolo per i più piccoli – Giochi d’ingegno

a cura di: Ludoteca CittadiNA – Ludoteca cittadina di Napoli, Ludobus Artingioco – cooperativa sociale Progetto Uomo

età 5+ e genitori

Giochi da tavolo per famiglie e bambini, semplici e divertenti.

Museo del Danno

Quel che resta del gioco – Esposizione interattiva

a cura di Associazione Domizia

età 3+

Si espone una collezione di giochi e giocattoli “ritrovati”, qui riproposta in una versione ristretta ed adattata. Si tratta dei reperti spiaggiati e reinterpretati, delle realizzazioni artistiche e di gioco frutto del monitoraggio sulla costa domitia. In uno spazio dedicato ed interattivo, i volontari di Domizia danno senso diverso ed educativo a ciò che incautamente

sversiamo o abbandoniamo.

Mattoncini e costruzioni

a cura di: ass. BRICKANTI-Mattoncini al Sud

età 4+ , età 6+ e genitori

Area di gioco libero con le costruzioni

Attività di abilità, velocità, risoluzione di rompicapo con le costruzioni

MOC – Stadio Diego Armando Maradona (Solo esposizione)

Othello – Ludoteca

a cura di: FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello

età 6+ e genitori

Presentazione e dimostrazione del gioco astratto per 2 giocatori con rappresentanti e maestri della Federazione

Othello.

Dama – Ludoteca

a cura di: Enrico De Luca Formatore FID (Federazione Italiana Dama).

età 6+ e genitori

Formazione del gioco della Dama – Regola del gioco della Dama Italiana e della Dama Internazionale

Gioco vivo con supporto del Formatore FID. Storia della Federazione Italiana Dama.

Torneo di Dama.

Bridge – Ludoteca

a cura di: FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge

età 12+

Dimostrazioni del gioco, lezioni introduttive, distribuzione materiale informativo.

Gioco da tavolo – Ludoteca

a cura di: Per un pugno di dadi Avellino APS, ass. ludica salernitana Il Guiscardo, ass. culturale Gli Astronani, gruppo

FourFants, PONYS APS

età 10+ e genitori

Ludoteca libera per ragazzi e genitori. Giochi da tavolo semplici e veloci, giochi per grandi gruppi, giochi per giocatori esperti, prova del gioco di carte sul calcio Spacca Napoli , Entanglion ideato dall’IBM, che si propone di spiegare concetti legati al mondo della meccanica quantistica.

Gioco di ruolo – Ludoteca

a cura di: ass. ludica salernitana Il Guiscardo

età 12+ e genitori

Giochi di ruolo per ragazzi: La guardia dei topi e Ryutama

Giochi di ruolo per tutti: Dungeons&Dragons 5a edizione, Brancalonia,

Gioco di simulazione storica al tavolo – Ludoteca

a cura di: Piero Flaminio, Giuseppe Ercolano

età 14+

Boardwargames, Card driven, e altro ancora.

Giochiamo al gioco del circo!

A cura di: Circobus, Veravù

età 5+ e genitori

Attività di gioco ispirate al circo, per divertirsi con i sensi, con il corpo, con la fantasia. E ti potrai scoprire acrobata, clown o giocoliere. I laboratori vengono attivati a ciclo continuo nell’arco della giornata in base al numero di partecipanti.

Il gioco in cui vincono tutti

età 5+ Corso di giocoleria giocosa per bambini, adulti ed adolescenti. I partecipanti verranno organizzati in gruppi omogenei per età con attività calibrate.

Mi sento un Re, anche un pò Principessa età 9+ Corso per principianti di trampoli francesi.

Laboratori ed eventi – Area Lab – Escape room

Papà fammi volare

A cura di: Circobus, Veravù

età 5-13 anni in coppia con un genitore

Laboratorio di acrobatica genitori figli

Corso introduttivo di pittura di miniature

a cura di: ass. culturale Gli Astronani

età 8+, durata 2h

Il teacher Giuseppe de Sica, insegnerà praticamente le tecniche base per miniature da collezionismo o gioco: base, layer, ombreggiatura e lumeggiatura. Il corso è indirizzato principalmente a novizi e principianti. Gli esperti sono invitati a partecipare, magari portando qualche loro miniatura.

Just One Live

a cura di: ass. culturale Gli Astronani

età 8+, squadre da 5/8 pp. durata 1h

L’adattamento del famoso party game. Vince la squadra che indovina più parole. Trova il miglior indizio per aiutare il compagno di squadra ma.. tutti gli indizi identici verranno annullati!

Physica in Fabula

età 4 – 10 anni 30/40 min

a cura di: PONYS APS – Physics and Optics Naples Young Students

La fisica delle favole, semplice e deivertente come una.. favola

Alla ricerca dell’Equilibrio perduto

Escape Room

a cura di CREO – Campania REte Outreach (CNR)

età 10+ max 8 pp. 45 min

Un’Escape Room scientifica creata, preparata e presentata dai ricercatori del CNR.

L’equilibrio tra l’uomo e il pianeta terra è spezzato. Ma una soluzione applicabile a livello planetario c’è! Purtroppo è nascosta tra gli enigmi nello studio della dottoressa Chiara Costanza (sta subendo un’operazione alla testa dopo una caduta). Dovrei trovare la presentazione e relazionare al G20! Riuscirai anche a trovare la chiave per sbloccare la porta in 45 minuti?

Intelligenza Disastrificiale

Escape Room

a cura di: PONYS APS – Physics and Optics Naples Young Students

età 12+ max 6 pp. 30 min

Il dottor Cozzolino è a Barcellona per trovare una soluzione al cambiamento climatico. Evidentemente 20 settimane sono un po’ troppe per il fedele androide custode dello studio. Così CERBONZ 3000 IQ sentendosi abbandonato decide di ribellarsi, e remare contro la causa. Produce un liquido tossico in grado di di trasformare il mondo intero in una inquinatissima pianura padana! La task force dei PONYS dovrà intervenire per spegnere il macchinario.. ma come?