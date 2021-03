Pallanuoto, Serie A2 femminile: Aktis Acquachiara-Brizz Nuoto vale il primato

Aktis Acquachiara femminile: domenica 21 marzo riflettori puntati sulla Scandone dove le ragazze di Barbara Damiani si giocano il primato nel torneo di Serie A2.

Ultima giornata di andata per il campionato di A2 Femminile con i riflettori puntati sul big match della Scandone: domenica 21 Marzo alle ore 12:00, infatti, le padrone di casa dell’Aktis Acquachiara sfideranno le etnee della Brizz Nuoto nell’incontro che vale il primato della classifica. Al momento le due compagini sono in testa, imbattute con 9 punti ciascuna ed hanno compiuto, sin qui, lo stesso percorso.

“Incontriamo una squadra ben attrezzata in ogni zona del campo, che fino ad ora ha fatto vedere bel gioco ed ottima preparazione atletica – ha spiegato l’allenatrice acquachiarina Barbara Damiani -. Sta a noi dimostrare che, quanto di buono abbiamo fatto, ci ha portato ad un livello superiore rispetto alle nostre avversarie. Dobbiamo affrontare questa partita con la giusta determinazione e con intelligenza tattica puntando soprattutto su una buona difesa che rappresenta sempre il miglior attacco”.

Dello stesso avviso è l’estremo difensore dell’Aktis Miriam D’Antonio: “Contro la Brizz sarà un vero e proprio scontro diretto, il primo di questo campionato. Chiedo a tutte le mie compagne il massimo impegno per portare a casa i tre punti. Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare le nostre avversarie. Che match prevedo? Una partita dura sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Vogliamo vincere per concludere in bellezza il girone di andata e prepararci a quello di ritorno con una marcia in più”.

A dirigere il match sarà il sig. Mattia Gomez. Delegato FIN il sig. Gianfranco Bonavita. L’incontro tra Aktis Acquachiara e Brizz Nuoto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Napoleggiamo al seguente link:https://www.facebook.com/Napoleggiamo