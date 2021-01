Ok al decreto per autonomia del Coni: salvi il tricolore e l’inno alle Olimpiadi di Tokyo

Governo approva decreto per l’autonomia del Coni: scongiurate le sanzioni del Cio (che avrebbero vietato all’Italia l’utilizzo del tricolore e dell’inno di Mameli alle prossime Olimpiadi). Federica Pellegrini: “Non levateci mai il tricolore dal petto”.

Prima delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, c’era stato un importante Consiglio dei Ministri, nel corso del quale è stato approvato il decreto-legge sull’autonomia del Coni (che il Parlamento dovrà convertire in legge entro 60 giorni). Il provvedimento arriva alla vigilia del comitato esecutivo del Cio, che aveva tra gli ordini del giorno proprio questo delicato argomento.

Scongiurate le possibili gravi sanzioni del Comitato Olimpico Internazionale, che avrebbe potuto vietare all’Italia l’utilizzo del tricolore e dell’inno di Mameli alle prossime Olimpiadi di Tokyo (in tal caso gli atleti avrebbero gareggiato da “indipendenti).

Nonostante il rinvio di un anno dovuto alla pandemia da Covid 19 (l’inizio dei Giochi è attualmente previsto il 24 luglio 2021), il nome della manifestazione resterà Tokyo 2020 (XXXII Olimpiade).

Autonomia del Coni, Federica Pellegrini: “Non levateci mai il tricolore dal petto”

Con un post su Instagram, Federica Pellegrini (campionessa del nuoto azzurro nonché portabandiera alle olimpiadi di Rio de Janeiro 2016) ha commentato la difficile situazione che si era venuta a creare per lo sport italiano. La Divina ha voluto infatti affrontare la vicenda del Coni, che avrebbe potuto causare l’impossibilità dell’Italia a parteciparvi utilizzando i vessilli nazionali e l’inno di Mameli. E, come sempre, Federica Pellegrini non le manda a dire.

Postando su Instagram una foto che la ritrae col tricolore alle Olimpiadi di Rio 2016, ha scritto poche ma decise parole (che di fatto rappresentano tutti gli atleti italiani che si stanno allenando per le prossime Olimpiadi): “Non levateci MAI il nostro tricolore dal petto”.