Nuovo dpcm, verso lo stop a calcetto e sport di contatto

Stop al calcetto e agli sport di contatto? E’ una delle ipotesi che potrebbero prendere forma con il nuovo Dpcm, in arrivo nelle prossime ore. L’aumento dei contagi in Italia e le misure da adottare saranno al centro anche della riunione in programma oggi tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e gli esperti del Comitato tecnico scientifico.

L’attuale Dpcm scade giovedì. Il prossimo provvedimento potrebbe contenere norme ‘antimovida’, orientate a scongiurare assembramenti davanti a bar, locali e ristoranti nonché in luoghi pubblici come piazze e parchi. In arrivo con ogni probabilità limiti più rigorosi per l’organizzazione di cerimonie, eventi e feste, con un numero di partecipanti proporzionato alla capienza delle sale.