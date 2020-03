Morcone: controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto e all’uso di droga. Ai domiciliari un pusher di 54 anni.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego di 6 pattuglie dislocate su tutta l’area di competenza da Frasso Telesino a Morcone. Sono stati controllati numerosi autoveicoli e persone, tra cui alcuni pregiudicati. In Morcone, nella tarda serata, un 54enne del luogo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di quel centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questi, controllato alla guida della sua autovettura con atteggiamento sospetto nel centro cittadino, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. I militari hanno poi effettuato anche una perquisizione presso la sua abitazione rinvenendo un bilancino di precisione.

Mentre la sostanza stupefacente e il bilancino sono stati posti sotto sequestro, l’arrestato su disposizione del Sostituto Procuratore di turno è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.