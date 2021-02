Netflix, serie tv e film: le migliori uscite di marzo 2021

L’attesa è finita. Nuove imprevedibili ed entusiasmanti avventure ci attendono nel fantastico mondo di Love, Death & Robots, arrivato alla sua seconda stagione.

Nella serie tv Coral, Wendy e Gina scappano in cerca della libertà inseguite da Moisés e Christian, che sono gli scagnozzi di Romeo, il protettore e proprietario del Club delle Spose. Insieme queste donne si lanciano in una corsa frenetica durante la quale devono affrontare mille pericoli. Il loro unico piano? Sopravvivere per altri cinque minuti.

Film Netflix:

Girl Power (La rivoluzione comincia a scuola) – 3 marzo 2021

Stanca dell’ambiente sessista e deleterio radicato nel suo liceo, una timida sedicenne trova ispirazione nel passato ribelle della madre e pubblica anonimamente una fanzine che dà vita a una vera e propria rivoluzione. Tratto dal romanzo di Jennifer Mathieu e diretto da Amy Poehler.

La sentinella – 5 marzo 2021

Klara (Kurylenko) ha 33 anni. È un’interprete per l’esercito francese. Dopo aver vissuto gli orrori della guerra in Siria, è stata trasferita a Nizza nell’ambito dell’Operazione Sentinel. Lì, con la madre e la sorella Tania, cerca di ricostruirsi una vita. Ma una sera, dopo essere andata in discoteca, Tania viene trovata mezza morta sulla spiaggia.

Yes Day – 12 marzo 2021

Jennifer Garner e Edgar Ramirez sono una coppia che non può dire di no in Yes Day, film di Miguel Arteta, da una sceneggiatura di Justin Malen e basata sull’omonimo libro per bambini di Amy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld. Per 24 ore i bambini fanno le regole e i genitori non hanno altra scelta che seguire il flusso avventuroso.

Paper Lives (Struggle Alley) – 15 marzo 2021

Mehmet è il gestore della discarica di un vecchio quartiere povero di Istanbul brutalmente ridefinito dall’emigrazione. Un giorno Mehmet scopre un bambino di otto anni nascosto nel sacco dei rifiuti del suo amico Gonzales e mentre cerca di ritrovare la sua famiglia instaura con lui un legame profondo e inaspettato.

Rileggi le ultime anticipazioni di Netflix.