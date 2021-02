Netflix: Riccardo Scamarcio protagonista del film L’ultimo Paradiso (TRAILER)

Riccardo Scamarcio: l’attore pugliese nei panni di un contadino sognatore e ribelle nel film L’ultimo Paradiso (su Netflix da venerdì 5 febbraio).

Riccardo Scamarcio sarà protagonista del film L’Ultimo Paradiso, su Netflix da venerdì 5 febbraio. In questo film (diretto da Rocco Ricciardulli e scritto con lo stesso Scamarcio), l’attore pugliese (41 anni) interpreta la parte di Ciccio, contadino sognatore e ribelle nella Puglia degli anni Cinquanta.

Il film (girato tra Gravina di Puglia, Bari e Trieste) è ispirato a una storia vera che si svolge nel 1958. Ciccio Paradiso (Scamarcio), contadino quarantenne sposato con Lucia (Valentina Cervi) e con un figlio di sette anni, sogna di cambiare il mondo, tanto da mettersi a capo dei suoi compaesani contro chi da sempre sfrutta i più deboli. Inoltre, il protagonista è segretamente innamorato di Bianca (Gaia Bermani Amaral), la figlia di Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), un proprietario terriero che da anni sfrutta i contadini. Ciccio vorrebbe fuggire con la bella Bianca ma, non appena Schettino viene a conoscenza della loro storia, tutto precipita e niente sarà più come prima.

“Ho ritrovato in questa storia la lotta di classe e anche la dinamica di chi scappa e ha nostalgia delle proprie radici – ha dichiarato Riccardo Scamarcio all’Ansa -. L’Italia, non va dimenticato, è un paese che ha prodotto una immigrazione importante, sono almeno sessanta milioni gli Italiani che vivono all’estero. E poi ci sono nel film personaggi tridimensionali, non il solito buono e cattivo e anche molte atmosfere che ho vissuto da bambino. Comunque, per me non è un ritorno alla terra perché io in realtà non me ne sono mai andato davvero dalla Puglia”.