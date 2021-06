Netflix: ecco il primo trailer della serie The Witcher 2 [VIDEO]

Netflix, anticipazioni. Ecco il primo trailer dell’attesissima seconda stagione di The Witcher diffuso della Geekend Week.

Arrivano le ultime anticipazioni di Netflix. Al termine della Geekend Week, settimana a tema Geek organizzata da Netflix, è stato rilasciato il primo trailer della seconda stagione di The Witcher, serie tv ispirata alla famosa trilogia di videogiochi e libri.

La trama in breve: In un mondo abitato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche, l’equilibrio è sempre instabile. Le razze civilizzate devono infatti convivere con i mostri che li minacciano e per questo motivo sono stati creati dei guerrieri mutanti in grado di ucciderli, i witcher.

Nel video vediamo il personaggio di Ciri, interpretata da Freya Allan, ed una carrellata di tante, tante immagini diverse. Ricordiamo che il protagonista della serie, Geralt di Rivia, è interpretato da Hanry Cavil, ex interprete di Superman per la DC Comics.

Annunciato anche il WitcherCon, l’evento dedicato a tutti gli amanti di The Withcer, in arrivo il 9 ed il 10 Luglio su Twitch e su Youtube (alle 19 del 9 Luglio ed alle 3 del 10 Luglio).

L’evento conterrà tanti contenuti non solo per la serie in arrivo, ma anche per i videogiochi della saga (con l’annuncio del mobile game The Witcher: Monster Slayer), poi fumetti ed addirittura l’anime dedicato (Nightmare of the Wolf).

Non ci perderemo più nel bosco. Ecco CIRI nella stagione 2 di The Witcher. pic.twitter.com/JP1oc76Sdu — Netflix Italia (@NetflixIT) June 11, 2021