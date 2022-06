Netflix, anticipazioni: svelato il trailer della seconda parte di Stranger Things 4 [VIDEO]

Netflix, anticipazioni. Svelato per la prima volta sul web il teaser trailer della seconda parte della quarta stagione di Stranger Things.

Arrivano succose anticipazioni sulla seconda parte di stagione di Stranger Things 4, successo dell’estate di Netflix. In queste ore, in cartellone alla Netflix Geeked Week è stato svelato il teaser trailer delle puntate che debutteranno il prossimo 1° luglio.

Advertisement

Il video non è un inedito: si tratta, infatti, dello stesso trailer mandato in onda alla fine della serata finale dedicata alla prima parte della serie. Si tratta, però, di un inedito per il web, dove è diventato immediatamente virale.

Attenzione però! Se non avete ancora visto la prima parte, so che sarete in pochi, non guardate assolutamente il video alla fine dell’articolo, visto che è pieno di spoiler su quanto già accaduto.

Ecco la trama di Stranger Things 4.

Joyce, Will e Jonathan si sono trasferiti in California, portando con loro anche Undici. L’esercito americano vuole però impossessarsi di nuovo della ragazza, per utilizzarla in scopi militari, di fronte ad una nuova guerra soprannaturale con l’epicentro localizzato ad Hawkins.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Rileggi le ultime anticipazioni di Netflix.