Netflix, anticipazioni: ecco il trailer de La Casa di Carta: Corea [VIDEO]

Netflix, anticipazioni. Ecco il nuovo trailer del remake coreano de La Casa di Carta rinominato, appunto, La Casa di Carta: Corea.

Arrivano le anticipazioni del remake coreano della serie spagnola Netflix La Casa di Carta. Il colosso dello streaming ha rilasciato, infatti, il trailer de La Casa di Carta: Corea, questo il titolo della nuova serie.

Nelle immagini, che potete trovare in fondo all’articolo, vediamo la genesi della nuova banda, alle prese con il colpo del secolo. Come nell’originale i membri della banda, guidati da un Professore, condividono la voglia di riscatto da una condizione economica svantaggiata.

Il mondo in cui operano è una distopica Corea unita: la Repubblica di Corea e la Corea del Nord non sono divise. Quella che potrebbe sembrare una realtà da sogno, ovviamente, nasconde sotto la sua superfice contraddizioni e soprusi.

Palese è il messaggio politico del remake, interessante sarà vedere come verrà sviluppato. Anche da capire se si vorrà replicare la lunghezza della serie originale, andata in scena per 5 stagioni dal 2017 al 2021. Ricordiamo che la serie debutterà il prossimo 24 giugno.

Ecco il trailer de La Casa di Carta: Corea.

