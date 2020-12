NBA, si riparte: aperta la sfida a LeBron James e ai suoi Los Angeles Lakers

NBA: tutte le curiosità sulla nuova stagione del campionato più famoso del mondo (cui parteciperanno anche gli italiani Gallinari, Melli e Mannion).

Due mesi dopo la storica vittoria dei Los Angeles Lakers sui Miami Heat, per la NBA (il campionato di basket più famoso del mondo) è già tempo di ripartire. Come quella precedente, anche questa stagione risente dell’emergenza Covid 19, che ha portato al ritardo nell’inizio del torneo (che solitamente avviene a fine ottobre). Grandi favoriti sono ancora una volta i Lakers, guidati dall’immenso LeBron James, reduce dal quarto titolo con tre club diversi. Colui che è soprannominato The King e Il Prescelto aveva infatti già vinto il celebre “Anello” con Miami Heat (2012 e 2013) e Cleveland Cavaliers (2016): una vera e propria apoteosi visto che nessuno c’era mai riuscito.

I rivali principali sono ancora gli Heat di Jimmy Butler, i Brooklyn Nets di Kevin Durant e i Milwaukee Bucks di Giannis. Dopo il ritorno in Italia di Marco Belinelli, tre gli atleti italiani presenti: Danilo Gallinari (Atlanta Hawks), Nicolò Melli (New Orleans Pelicans) e il giovanissimo Nico Mannion (debuttante nei Golden State Warriors). Si tornerà alla formula classica, dopo che la parte finale della stagione si è giocata nella “bolla” del Disney World Resort di Orlando (in Florida). Quasi tutte le squadre torneranno quindi a giocare nei loro palazzetti, ma ancora senza pubblico, ad eccezione di sette squadre che hanno ottenuto il permesso di ospitare un numero limitato di spettatori: Utah, Toronto (che però giocherà a Tampa Bay), Orlando, New Orleans, Memphis, Houston e Cleveland.

Protocollo rigidissimo: a tutti i dipendenti sarà proibito frequentare bar, locali, club, concerti, eventi sportivi, palestre, piscine, saune e qualsiasi luogo di ritrovo con più di quindici persone presenti.

In trasferta le squadre potranno muoversi con al massimo 47 persone, le quali potranno mangiare all’esterno del loro hotel scegliendo i locali da una lista fornita dalla NBA e dal sindacato dei giocatori.