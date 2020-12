Natale, verso la zona rossa in tutta Italia: coprifuoco anticipato?

Natale 2020 in Italia: il Cts chiede misure più rigorose al Governo per frenare i contagi da Covid 19. Il coprifuoco potrebbe essere anticipato alle 18 o alle 20.

In previsione del Natale, il Comitato Tecnico Scientifico chiede al Governo misure più rigorose per frenare i contagi da Covid 19.

Secondo gli esperti del Cts, sarebbe necessario una sorta di lockdown durante tutto il periodo delle feste. È stato questo il tema principale dell’incontro con il premier, Giuseppe Conte, e i capidelegazione. È infatti impossibile il controllo capillare del territorio, come troppo alta risulta l’incidenza dei casi di contagio (193 ogni 100mila abitanti, dato che invece dovrebbe essere di 50 ogni 100mila per garantire il tracciamento).

Dunque, per il Cts “bisogna estendere le misure o a gennaio saranno guai”, anche perché già oggi l’Italia ha più morti giornalieri della Germania, con le strutture sanitarie sempre sotto stress: l’obiettivo è quello di evitare una terza ondata.

Si attendono le nuove decisioni del Governo, che sta accelerando i tempi dopo l’allarme per gli assembramenti dovuti allo shopping natalizio dello scorso fine settimana (da cui non ci sono più regioni rosse).

Non si esclude l’istituzione di una zona rossa a livello nazionale e si discute sull’apertura o meno dei ristoranti. Allo studio anche l’anticipo alle 18 o alle 20 del coprifuoco nei giorni festivi o dal 24 dicembre al 6 gennaio. Capitolo piccoli Comuni: chi abita in Comuni con meno di 5000 abitanti potrebbe spostarsi in un raggio non superiore ai 30 km.