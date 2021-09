Napoli, tragedia in un cantiere della metropolitana: morto un operaio

Cronaca di Napoli: un operaio è morto in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato trovato nel fossato dei binari del cantiere della stazione Tribunale.

La magistratura è al lavoro per far luce sulle cause della morte di un operaio, avvenuta presso il cantiere della stazione Tribunale della Linea 1 della metropolitana di Napoli.

Come riporta “Fanpage”, l’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 7 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato ritrovato nel fossato della banchina dei treni ed è poi deceduto in ospedale per le ferite riportate.

Le dinamiche di quanto accaduto sono al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà appurare se si è trattato di un incidente sul lavoro oppure di un malore. A denunciare l’accaduto Massimo Sannino, sindacalista della Filca Cisl Campania, sindacato dei lavoratori edili.