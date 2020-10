Napoli, sparatoria con la polizia: morto rapinatore 17enne

Nel corso della sparatoria il poliziotto ha sparato ed uno dei giovani che è rimasto ucciso. L’altro ragazzo, un diciottenne, è stato arrestato.

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso nel corso di una sparatoria con la Polizia. Il rapinatore minorenne insieme a un complice aveva preso di mira un gruppetto di tre persone per una rapina in via Duomo a Napoli.

Il complice, maggiorenne è stato arrestato. Secondo le prime informazioni, la vittima residente a Forcella e il complice a bordo di uno scooter, successivamente risultato rubato, in via Duomo, nel centro storico, hanno avvicinato un’auto con le tre persone a bordo.

I due rapinatori erano armati: uno di loro sarebbe entrato nella vettura ed è in quel momento che sarebbe arrivata la pattuglia della Polizia.

Nel corso della sparatoria il poliziotto ha sparato ed uno dei giovani è rimasto ucciso. L’altro ragazzo, un diciottenne, è stato arrestato e gli agenti hanno recuperato la pistola che avevano i due rapinatori.

La vittime della rapina, tre persone, sono state portate in Questura per essere interrogate e per ricostruire l’accaduto. Sul posto, durante la rapina, sarebbe intervenuta una pattuglia dei “Falchi”. L’arma usata per la rapina è stata sequestrata.

Fonte: agenzia Videoinformazioni – Foto di archivio