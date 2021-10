Napoli, sopralluogo del sindaco Manfredi: Galleria Quattro Giornate riaperta al traffico

Galleria Quattro Giornate: dopo la chiusura del 20 ottobre per infiltrazioni d’acqua riapre il tunnel che conduce da Mergellina a Fuorigrotta. Manfredi: “In 60 ore abbiamo costruito una struttura provvisoria in sicurezza per evitare altri problemi al traffico”.

Stamattina, dopo circa due giorni e mezzo di chiusura causa di infiltrazioni d’acqua, la Galleria Quattro Giornate di Napoli, tunnel che collega Mergellina a Fuorigrotta, è stata riaperta al traffico veicolare.

Come riporta “Il Mattino”, il tunnel è stato riaperto dopo la ricognizione effettuata dal sindaco Gaetano Manfredi: “È stato fatto un intervento immediato per una situazione che si trascinava da mesi -ha dichiarato il neo primo cittadino – Ringrazio l’assessore Edoardo Cosenza, che lo ha seguito personalmente, l’ufficio tecnico del Comune e le imprese che hanno lavorato notte e giorno”. Manfredi sottolinea inoltre che “in 60 ore è stato possibile costruire una struttura provvisoria di sicurezza per alleviare i disagi. Nel frattempo, continueranno sia le attività della procura sia quelle della nostra struttura tecnica per eliminare le cause delle infiltrazioni d’acqua: si farà un intervento radicale in modo ripristinare la Galleria al 100%”.

Al momento della chiusura, la volta d’ingresso della Galleria Quattro Giornate presentava ampie crepe ed evidenti colature d’acqua lungo le pareti laterali. La precedente chiusura risaliva al 5 giugno.