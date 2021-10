Napoli, altri disagi per il traffico: Galleria Quattro Giornate chiusa per infiltrazioni d’acqua

Galleria Quattro Giornate: la presenza di infiltrazioni d’acqua hanno costretto alla chiusura del tunnel che conduce da Mergellina a Fuorigrotta.

Giornata complicatissima quella di oggi, mercoledì 20 ottobre, per il traffico in tilt nella città di Napoli. È stata infatti chiusa per infiltrazioni d’acqua la Galleria Quattro Giornate. La precedente chiusura risale al 5 giugno scorso con traffico bloccato tra piazza Sannazzaro, Salita Piedigrotta, Riviera di Chiaia e Corso Vittorio Emanuele.

Il provvedimento di chiusura del tunnel che conduce da Mergellina a Fuorigrotta è stato eseguito poco dopo le 13, in seguito a un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco a cui ha preso parte anche il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito e i dirigenti comunali D’Alessio e Fusco, insieme con i tecnici della protezione civile. Il traffico è stato dirottato in una viabilità alternativa nella corsia d’emergenza della Galleria Laziale da piazza Sannazaro verso Fuorigrotta.

Non si conoscono ancora i tempi del ripristino della condizione della volta d’ingresso, che presentava ampie crepe ed evidenti colature d’acqua lungo le pareti laterali. Al momento una squadra di tecnici sta già lavorando per realizzare un ponteggio nel tratto critico che possa consentire il passaggio delle auto e la riapertura temporanea della galleria in attesa di pianificare lavori urgenti per rendere agibile la struttura.

Certi sono invece i disagi per il traffico cittadino, già costretto a fare i conti con la chiusura per lavori della Galleria Vittoria, che riaprirà il prossimo 30 novembre.