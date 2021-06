Napoli, Galleria Quattro Giornate chiusa per infiltrazioni d’acqua: traffico in tilt

Cronaca di Napoli: la giornata di ieri, venerdì 4 giugno, ha visto sorgere numerosi disagi al traffico a causa della chiusura della Galleria Quattro Giornate (poi riaperta per una sola corsia).

Giornata complicatissima quella di ieri, venerdì 4 giugno, per il traffico nella città di Napoli a causa della precauzionale chiusura per infiltrazioni d’acqua della Galleria Quattro Giornate.

Vi sono infatti state code al Centro ma anche lungo corso Vittorio Emanuele e fino al Vomero. Per allentare la tensione i veicoli sono stati deviati lungo la corsia preferenziale della Galleria Laziale, ma non è stato possibile smaltire le file.

La Galleria è stata chiusa al traffico in via precauzionale, per consentire le necessarie verifiche per l’individuazione delle cause del fenomeno. In serata i tecnici del Comune di Napoli, in collaborazione con i Vigili del fuoco, non ravvisando condizioni di pericolo, hanno dato il via libera alla riapertura, limitando per ora il transito alla sola corsia centrale.

Conclusi gli ulteriori approfondimenti tecnici, a cura dell’Abc Napoli Azienda Speciale, sarà possibile procedere alla rimozione del restringimento ed alla riapertura della pista ciclabile, ancora interdetta all’uso.