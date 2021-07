Napoli, prosegue anche d’estate il progetto P.I.T.E.R. al rione Sanità: aperte le iscrizioni

Rione Sanità: sono aperte le iscrizioni per bambini e ragazzi che vogliono partecipare alle attività estive del progetto P.I.T.E.R. (che proseguiranno fino al 7 agosto).

L’estate è arrivata e la scuola si è conclusa, ma nel Rione Sanità le attività del Progetto P.I.T.E.R. non si fermano. Dal primo luglio fino al 7 agosto, i bambini saranno intrattenuti con le attività estive che si svolgeranno da lunedì a venerdì, nelle seguenti sedi: Associazione “Un popolo in cammino per Genny Vive” & “Asd Sporting Club Cavour”, in via Mario Pagano 44; Basilica di “Santa Maria degli Angeli alle Croci”, in via della Veterinaria n. 2; “Villa Capriccio”, in Piazzetta Lieti a Capodimonte n. 9

Il piano delle attività estive si struttura come intervento innovativo a garanzia dei diritti e delle pari opportunità per tutti. Nel corso delle attività i bambini potranno cimentarsi in diversi laboratori: Fotografia, Giornalismo, Riuso E Riciclo, Web Radio, Talent Scout, Teatro, Percorsi interculturali e di Legalità, Street Food, Street Art, Atletica/Danza, Calcio e Boxe.

Potranno partecipare pure a numerose visite guidate nei principali luoghi di interesse di Napoli come Baia Sommersa, Parco Naturale degli Astroni, Città della Scienza, Umoya – Natural Experience.

Durante le attività estive, nell’ambito dei patti di collaborazione, i laboratori di Street Art, Street Food, Riuso e riciclo saranno impegnati nella riqualificazione delle aree di Piazza Cavour e Piazza Miracoli. Non mancherà il Festival delle Arti visive sul tema “Dritto e Diritto”: sarà una settimana piena di eventi, tra cineforum, dibattiti, ospiti, mostre e spettacoli teatrali. Poi, dal 7 al 22 agosto le attività si fermeranno per riprendere lunedì 23 agosto, con il supporto educativo, per aiutare i bambini nello svolgimento dei compiti delle vacanze.

“Insomma –afferma Simona Planu, project manager del Progetto P.I.T.E.R.-, si prospetta un’estate ricca di nuove esperienze per i bambini che aderiranno e che potranno scoprire nuove dimensioni, conoscere nuovi amici e raccontare al loro rientro nuove imprese e nuove conquiste. Il contesto del Rione Sanità è un contesto dove luci e ombre si susseguono e condizionano in positivo e in negativo la vita degli abitanti del quartiere. Una storia di lavoro e eccellenza quella della Sanità. Patria natale di Totò e sede storica della famosa fabbrica di scarpe di Mario Valentino, inventore dei tacchi a spillo che ha vestito le più famose star del cinema internazionale dei tempi d’oro.

La storia del quartiere si respira in tutti i vicoli: dalle altezze del Palazzo dello Spagnolo alle profondità delle Catacombe. La Sanità è questo e molto altro. A fare da contraltare a questo tesoro di Napoli è l’assenza di aree protette e luoghi sicuri per garantire il diritto al gioco dei minori. Un quartiere con uno dei più alti tassi di dispersione scolare e con una difficile situazione di legalità.

Con questo intervento vogliamo raggiungere la comunità territoriale nel suo complesso, in modo da garantire un supporto alla salute fisica e psicologica, per grandi e meno grandi, in una cornice di legalità e giustizia sociale. Daremo importanza alle attività di conoscenza dell’ambiente e della città mantenendo come filo conduttore i diritti e le libertà fondamentali”.