Napoli, presentata la nuova stagione del Teatro Bellini: ecco tutti gli spettacoli

Napoli: tra danza, prosa e Bellini Kids sono tanti spettacoli per la ripartenza del Teatro Bellini. Ecco tutti i titoli della stagione 2021-2022.

Come per tutti i grandi teatri italiani, anche per il Teatro Bellini di Napoli, la prossima stagione, la 2021-2022, sarà all’insegna della ripartenza dopo un anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 con conseguenti chiusure.

Un cartellone davvero fitto quello dello storico teatro partenopeo, che sarà diviso come di consueto tra danza, prosa e Bellini Kids.

La stagione della danza sarà aperta da Act of Mercy, idea, coreografia e regia Antonello Tudisco, in programma mercoledì 29 settembre.

Ad aprire la stagione della prosa sarà invece Don Juan in Soho di Patrick Marber. ispirato al Don Giovanni di Molière, regia Gabriele Russo (in programma dal 20 ottobre al 7 novembre).

La rassegna Bellini Kids – Il teatro del baule sarà invece aperta da All’ombra di un grosso naso – La storia di Cyrano De Bergerac, spettacolo Finalista Inbox Verde 2021, che sarà in scena il 24 ottobre.

Teatro Bellini: ecco tutti gli spettacoli della stagione 2021-2022

Nel dettaglio, ecco il cartellone reso noto dal Teatro Bellini per la stagione 2021-2022, con tutti gli spettacoli di danza, prosa e Bellini Kids.