Napoli-Legia Varsavia, Spalletti con il dubbio Zielinski

Il centrocampista polacco in dubbio per Napoli-Legia Varsavia a causa di un risentimento muscolare, mentre arrivano buone notizie da Manolas.

Napoli-Legia Varsavia | Mattinata di allenamento per il Napoli in vista della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia in programma giovedi’ sera allo stadio Maradona. Non ha lavorato con il gruppo Zielinski. Il centrocampista polacco e’ rimasto in palestra per un risentimento al piccolo gluteo. Da capire se potra’ recuperare per la sfida con i suoi connazionali o se verra’ preservato per il match di domenica all’Olimpico contro la Roma.

Buone notizie, invece, per Manolas. Il greco, infatti, ha recuperato definitivamente dalla distorsione alla caviglia e ha lavorato con i compagni. Ha buone probabilita’ di essere titolare in Europa. Sono sempre out Malcuit, che ha svolto personalizzato in campo, e Ounas che segue la tabella personalizzata in palestra. Domani rifinitura e conferenza di Spalletti con un calciatore.