Napoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Inter è una sfida che sa di scontro diretto per lo scudetto: i nerazzurri proveranno a conservare la vetta, mentre la formazione partenopea farà di tutto per attuare il sorpasso.

Napoli-Inter | Dalla febbre dei derby romani allo stress creativo delle sfide scudetto su altre sponde. Luciano Spalletti ritrova un vecchio nemico stimato come Simone Inzaghi (in tribuna per un turno di squalifica) nel super-clou di oggi al Maradona in cui affronta da ex l’Inter: se vince il Napoli, rilanciato dal ritorno di Osimhen, scavalca la capolista, che però deve recuperare una gara e cercherà di non farsi condizionare dal pensiero del confronto Champions col Liverpool di mercoledì prossimo. Può giovarsi di un eventuale pari il terzo incomodo Milan che, dopo avere rimontato l’Inter e schiantato la Lazio, non dovrebbe faticare a completare il trittico settimanale ospitando la Samp che perde Gabbiadini ma riporta in Italia Giovinco.

Dopo il derby di Milano (e in attesa dei due di Coppa Italia) il clou della serie A si sposta, quindi, a Napoli dove arriva un’Inter che ha dimostrato di avere reagito contro la Roma allo choc del sorpasso rossonero. La migliore difesa (nonostante l’addio di Manolas e la lunga assenza di Koulibaly, che potrebbe tornare titolare) contro il miglior attacco (Dzeko e Lautaro stanno ricevendo un poderoso aiuto dal ritrovato Sanchez). La compattezza e la qualità del centrocampo farebbero pensare a una potenziale superiorità nerazzurra, ma Inzaghi sa che il gruppo partenopeo è coeso e viene magistralmente guidato da Spalletti, che sente che potrebbe essere l’anno buono per il suo primo scudetto.

NAPOLI-INTER, PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).

ARBITRO: Doveri di Roma.

NAPOLI-INTER, DOVE VEDERLA

Napoli-Inter, match valido per la 25ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 12 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.