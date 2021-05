Napoli, gestivano lo spaccio di cocaina nel Centro storico: due arresti

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 31enne e un 35enne che gestivano lo spaccio di cocaina nel Centro storico.

I Carabinieri della compagnia Napoli centro hanno arrestato per detenzione e spaccio di cocaina in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli due incensurati di 31 e 35 anni dei Quartieri Spagnoli.

Le indagini dei Carabinieri – coordinate dalla Procura di Napoli – hanno permesso di ricostruire un’attività di spaccio di cocaina messa in piedi dai 2 arrestati dal 2018 ad oggi.

Nel Centro storico di Napoli, in largo San Giovanni maggiore, a via Mezzocannone, in piazzetta Carolina ma anche a Mergellina nella zona degli chalet i due arrestati agivano quotidianamente.

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Napoli Centro hanno dimostrato che i 2 operavano all’unisono, scambiandosi il cellulare adibito all’attività di spaccio e alternandosi di volta in volta nelle consegne. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico.