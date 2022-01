Napoli, ecco “la strada dell’amore” a Capodimonte: “Kiss Please”

Capodimonte accoglie “la strada dell’amore”: spunta un cartello stradale che “obbliga a baciarsi” con sullo sfondo un panorama mozzafiato.

In un mondo così pieno di difficoltà, l’amore rappresenta una delle ancore di salvezza per tutti noi. Se poi un gesto tanto nobile come il bacio viene accompagnato da un panorama mozzafiato come quello di Napoli, ecco che scatta la magia.

È un luogo meraviglioso come Capodimonte ad accogliere un particolare “cartello stradale”. Su questo “segnale di obbligo” sui generis ci sono scritte due semplici parole inglesi, “Kiss Please”, ovvero “Baciatevi, per favore”.

Il cartello è stato installato sulle scale della principessa Iolanda, simbolo di rilancio di una zona che da anni un gruppo di volontari ha adottato, tenendola pulita e rendendola sicura.

Alcuni militanti di Europa Verde hanno quindi sistemato un cartello che invita “a baciare la persona amata nel punto più panoramico di Capodimonte, con la bellissima vista di via Santa Teresa e del mare fino a Capri. Un invito all’amore in tutte le forme e contro qualsiasi pregiudizio”.

Ideatore dell’iniziativa è Carlo Restaino, consigliere di Europa Verde della III Municipalità, convinto che “Napoli ma soprattutto Capodimonte può diventare il paese dell’amore. Immaginate le tante persone che verranno qui ad ammirare questo panorama per poi manifestare il proprio amore?”.