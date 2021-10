Napoli, chiude il Disney store in via Toledo: dipendenti in lacrime dietro le vetrine

Chiude dopo 21 anni il Disney store di Napoli: hanno commosso il web le lacrime dei 23 dipendenti (salutati da intere famiglie davanti al negozio).

Come annunciato nello scorso maggio, tutti i 15 Disney store in Italia (nei quali lavoravano 240 dipendenti) chiuderanno i battenti, visto che la società californiana ha deciso di puntare unicamente sulle vendita online.

Secondo la dirigenza Disney, l’e-commerce risulta più conveniente e in forte crescita rispetto alla vendita negli store (soprattutto in epoca di pandemia da Covid 19). In Campania, dopo la chiusura del negozio nel centro commerciale Campania di Marcianise dello scorso 27 settembre (nel quale lavoravano 13 persone), è seguita quella dello storico store di via Toledo a Napoli.

Tale chiusura è avvenuta lunedì 4 ottobre, dopo 21 anni, con 23 dipendenti che ora si ritrovano senza lavoro. Chiude dunque uno dei negozi simbolo della via dello shopping partenopeo, che dal 2000 in poi ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento (e di sogni e gioia) per grandi e soprattutto piccini.

E il momento della chiusura, particolarmente toccante, ha subito fatto il giro del web. Un video pubblicato su TikTok mostra infatti le lacrime dei lavoratori dietro alle vetrine, salutati da intere famiglie e tanti bambini davanti al negozio.