Universiadi 2019: Ecco dove si svolgeranno le gare di Tennis

Universiadi 2019: I numeri e gli impianti del Tennis tra il lungomare Caracciolo e il Cus Napoli a Fuorigrotta.

Saranno i campi del Circolo Tennis e del Cus Napoli gli impianti utilizzati durante le Universiadi 2019 per gare e allenamenti del torneo di tennis. Entrambe le strutture sono state oggetto di lavori di riqualificazione.

Per il Circolo Tennis sono previsti da accordo 420mila euro per lavori e 12.600 per opere sulla sicurezza, mentre per il Cus Napoli 1.154.000 euro più 34.620 per la sicurezza. Per un totale di 1.621.220 euro.

La riqualificazione degli impianti è cominciata ai primi di aprile. I lavori di allestimento esterno concentrati su via Caracciolo, invece, inizieranno a breve.

Per il Circolo Tennis sono previsti lavori a spogliatoi e servizi. Mentre al Cus è prevista la riqualificazione della pista di atletica e dell’impianto di illuminazione, la sostituzione dell’impianto termico, il rifacimento della guaina di copertura del palazzetto dello sport e impianti vari. Il totale dei lavoratori coinvolti è di massimo 25: dieci per il Circolo Tennis e quindici per il Cus.