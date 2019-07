Universiade Napoli 2019: I risultati delle gare di oggi 8 luglio. Argento nel nuoto per Occhipinti

Una gara difficile quella contro la Germania però ci siamo divertiti molto a guardarvi, avete giocato al massimo. Un commento sulla squadra avversaria di oggi?

“Sono stati bravi, avevamo anche un pubblico caldissimo dalla nostra parte. Di sicuro noi abbiamo fatto i nostri errori però loro sono stati davvero bravi. Ci hanno aggredito, ci hanno attaccato davvero bene e quindi complimenti a loro e speriamo possano fare molta strada avanti nel torneo”.

Alle finali di Judo, per la categoria 52kg femminile, ecco cosa ci ha detto la vincitrice della medaglia d’oro, la giapponese Takeda Ryoko:

Considerata la tua eccellente esperienza nei campionati mondiali, com’è stato per te questo evento in particolare?

“Sono molto onorata di aver partecipato alle Universiadi. Ero un po’ nervosa, ma sono riuscita a portare avanti il mio judo ed è stato molto soddisfacente.”

Anche la russa Daria Bobrikova, bronzo nella stessa categoria, ha dichiarato: “Il judo mi ha dato carattere così da poter affrontare qualsiasi problema, perché sono abituata a vincere. L’Universiade mi ha fatto vivere molte emozioni: grazie al sostegno della mia squadra abbiamo vinto tante medaglie.”

Oro azzurro per il Fioretto Femminile a Squadre.

Al Palaunisa di Salerno conquistando la medaglia d’oro per il fioretto femminile a squadre. Pubblico in delirio per una gara avvincente, emozionate, in cui l’Italia ha mantenuto il suo primato sempre nei 9 tempi, primeggiando con un 45 a 38 sulla Russia, sempre più incalzante negli ultimi match.

Una straordinaria Erica Cipressa, doppio oro (a squadre e individuale) in questa Universiade. Insieme a lei in pedana anche Camilla Mancini (bronzo lo scorso venerdì) e Martina Sinigalia, che ha debuttato nei quarti di finale superando 45-21 gli Usa, poi in semifinale successo contro la Cina con lo stesso punteggio.

La componente rosa brilla in questa competizione, in cui la scherma italiana allarga il suo palmares con l’altro bronzo della giornata conquistato dalla spada maschile a squadre.

A comporre il team di spada maschile Lorenzo Buzzi, Valerio Cuomo e Federico Vismara.

L’Italia si conferma sul podio, vincendo per 45-33 il match per il terzo posto contro la Polonia. Sono 11 le medaglie conquistate dagli azzurri (3 d’oro, 3 d’argento e 5 di bronzo) all’Universiade Napoli2019 che si chiuderà domani con le prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile.