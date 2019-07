Universiade di Napoli: I risultati delle ultime gare. Attesa la finale del Settebello

Universiade Napoli 2019: I risultati delle ultime gare di ieri 13 luglio. Oggi si conclude con la finale di pallanuoto maschile Italia-Stati Uniti ore 13 alla Scandone.

Universiade, Calcio: Italia vince la medaglia di bronzo ai rigori contro la Russia.

di Antonella Amato – Un podio deciso dai rigori. La nazionale italiana allenata da Daniele Arrigoni ha conquistato allo Stadio Arechi di Salerno la medaglia di bronzo al torneo di calcio dell’Universiade, superando ai penalty la Russia nella finale per il terzo posto. Gli azzurri, passati in vantaggio nella prima parte della gara con reti di Sbrissa e Pogliano, sono stati raggiunti dai russi a pochi secondi dal termine dei tempi regolamentari. Poi, il successo ai rigori (4-3), che invece avevano provocato l’eliminazione due sere fa con il Giappone, campione in carica, in semifinale.

Universiade, Ginnastica Ritmica: Nastro Argento per Alessia Russo

Lacrime di gioia per Alessia Russo al termine dell’esibizione col nastro. L’atleta azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della fuoriclasse russa Ekaterina Selezneva, autentica star con 4 ori e un bronzo nel torneo di ginnastica ritmica, in un PalaVesuvio in delirio. Terza classificata l’ucraina Eva Meleschuk.

La 22enne toscana, alla sua prima Universiade, non nasconde l’emozione per il secondo gradino del podio: “Sono contentissima, per me è stata una gara difficile: tra cerchio e nastro ho avuto tre ore di pausa in cui mantenere la concentrazione sempre alta. Mi aspettavo una medaglia di bronzo e alla fine ho portato a casa l’argento. Il calore del pubblico del PalaVesuvio mi ha fatto venire i brividi e mi sono emozionata. Tornerò sicuramente a Napoli”.

Il PalaVesuvio, sold out anche per le finali di oggi, ha ospitato l’ultima giornata della ritmica ai Giochi Universitari, dopo le gare dell’artistica dei giorni precedenti. L’Italia ha regalato agli spettatori dell’impianto di Ponticelli ben quattro podi: oltre all’argento con Alessia Russo, tre medaglie nell’artistica con il bronzo a squadre per Carlotta Ferlito, Lara Mori e Martina Rizzelli, l’argento per Lara Mori alla trave e l’oro per Carlotta Ferlito nel corpo libero.

Universiade, Pallavolo Maschile: Medaglia d’oro per l’Italia

Un lungo sogno, cominciato giorni fa tra Nocera ed Eboli, festeggiato con l’oro. L’Italia del volley maschile, che aveva messo in pericolo il suo percorso nel torneo andando sotto di due set contro l’Argentina nella fase eliminatoria, ha vinto al tie break la medaglia d’oro al PaleSele contro la Polonia.

La storia del match: polacchi avanti di un set, poi il ritorno azzurro, match combattuto sino all’epilogo, vinto dagli italiani 15-10

Il successo degli azzurri è dovuto anche al grande sostegno del pubblico di Eboli, senza sosta nei cinque set.

Universiade, Pallanuoto femminile: Il Setterosa vince l’argento

Si infrangono contro i legni le speranze del Setterosa sconfitto di misura, 8 a 7, dall’Ungheria nella finale del torneo di pallanuoto della 30^ Summer Universiade Napoli 2019.

Al team di Miceli è andato tutto storto a differenza delle magiare ciniche e lucide nei momenti topici della gara. Alle azzurre che pure erano partite alla grande, sopra di due gol, non è bastata neanche la straordinaria partecipazione emotiva del pubblico della piscina Scandone, ennesimo sold out di questa avvincente 15 giorni acquatica, per salire sul gradino più alto del podio.

Universiade, Pallanuoto Maschile: Settebello in finale contro gli USA

Missione compiuta. Il Settebello allenato da Angelini travolge la Russia e vola in finale. A contendere all’Italia l’ultimo oro della 30ma Summer Universiade Napoli sarà la sorprendente nazionale statunitense che in semifinale ha superato la favoritissima Ungheria sovvertendo i pronostici della vigilia.

Universiade di Napoli: I risultati delle ultime gare. Attesa la finale del Settebello 1 di 4

“Ci attende un match durissimo – dichiara il CT Angelini – gli USA hanno forza e velocità e lo hanno dimostrato anche contro i magiari. Noi lo sapevamo avendoli affrontati in amichevole prima dell’inizio del torneo ma arrivati a questo punto abbiamo l’obbligo di provarci fino alla fine per regalare all’Italia e allo splendido pubblico della Scandone una bellissima vittoria. Fin qui – conclude Angelini – abbiamo giocato un’ottima pallanuoto ed anche contro la Russia abbiamo confermato le qualità del gruppo. Abbiamo ancora tanta fame e l’idea di chiudere questa bellissima edizione dell’Universiade con una vittoria italiana ci galvanizza”.

Universiade, Tennis sul Lungomare: la Cina è di nuovo sul podio