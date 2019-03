Pallanuoto, A2 femminile: La Carpisa Yamamay Acquachiara vince a Messina

A2 femminile: Le ragazze della Carpisa Yamamay Acquachiara vincono a Messina. Otto gol per De Magistris primato stagionale assoluto.

Vittoria annunciata delle Ach Girls a Messina contro il fanalino di coda del girone Sud.

Successo nettissimo. “Però la nostra prestazione – sottolinea Barbara Damiani – è stata poco brillante: in difesa abbiamo concesso troppo”.

In attacco primato stagionale di Adele De Magistris: 8 gol. Nessun atleta, neanche in campo maschile, quest’anno ha fatto altrettanto in serie A.

Grazie a questo successo la Carpisa Yamamay Acquachiara chiude il girone d’andata a quota 20, un bilancio soddisfacente considerati anche i continui problemi di formazione con i quali deve convivere Barbara Damiani per gli impegni lavorativi delle sue atlete.

Sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (in casa della capolista Vela ancona) il dettaglio della prima parte di campionato, che si è conclusa in modo positivo grazie anche al pareggio tra Sporting Flegreo e Cosenza nel big match della nona giornata: un risultato che ha consentito alle Ach Girls sia di portarsi ad una sola lunghezza dal secondo posto del Flegreo sia di staccare il Cosenza, adesso a -3 dal terzo posto dell’Acquachiara.