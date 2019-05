Pallanuoto, A2 femminile: La Carpisa Yamamay Acquachiara blinda il 2° posto

Pallanuoto, A2 femminile: Con 8 gol di Foresta la Carpisa Yamamay Acquachiara mette in cassaforte il 2° posto e raggiunge i playoff-promozione.

Le Ach Girls passano anche a Roma, in casa della Vis Nova, e mettono in cassaforte il secondo posto al termine della regular season, piazzamento che darà diritto alla Carpisa Yamamay Acquachiara di affrontare nelle semifinali dei playoff la terza classificata del girone Nord, presumibilmente il Como, con il vantaggio dell’eventuale gara 3 in casa.

E’ il terzo anno consecutivo che l’Acquachiara raggiunge i playoff-promozione, traguardo di per sè di grande prestigio, ma ancor più soddisfacente se si considera che D’Antonio e compagne lo hanno conseguito quest’anno con una formazione che, rispetto alla precedente stagione, ha perso numerose atlete sia in estate sia durante il campionato, tra cui il capitano Migliaccio e Iavarone.

Per giunta, per tutta la durata del torneo, Barbara Damiani ha dovuto spesso rinunciare all’apporto di Acampora e Tortora per problemi di lavoro. “Alla vigilia del torneo – commenta il tecnico biancazzurro – nessuno credeva in noi, tutti dicevano che avremmo lottato per la salvezza.

Ebbene, siamo qui, al secondo posto in classifica, e domenica prossima contro il già retrocesso Messina ritireremo, salvo clamorose sorprese, il visto per i playoff. Mentre gran parte delle squadre del girone Sud si sono rafforzate, noi abbiamo giocato con un organico composto da numerose atlete del settore giovanile, e questo dà ulteriore valore al traguardo raggiunto. Sono orgogliosa di questa squadra, delle mie ragazze, del campionato disputato”.

Contro la Roma Vis Nova gran partita di Chiara Foresta, che segna 8 gol e sale a quota 45 impadronendosi del secondo posto alle spalle della leader Altamura.

ROMA VIS NOVA-ACQUACHIARA 7-13 (2-3, 2-4, 2-3, 1-2)

Roma Vis Nova: Riccardi, Contu, Lomonte, Cimalacqua, De Luca, Maggi, Fortugno 3, Gilardi, Risivi 1, Boldrini, Di Marcantonio 2, Angiulli 1, Muccio. All. Carapella.

Carpisa Yamamay Acquachiara: Cipollaro, Di Maria, De Magistris 2, Scarpati A. 1, Zizza, Mazzarella, Mazzola 1, Tortora 1, Giusto, Carotenuto, Foresta 8, Massa, D’Antonio. All. Damiani.

Arbitro: Petrini.