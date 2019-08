Nuoto, Pasquale Giordano del Canottieri Napoli vince l’argento al Campionato Europeo Racice 2019

Pasquale Giordano, atleta del Canottieri Napoli, vince l’argento al Campionato Europeo Juniores di Nuoto di Fondo in acque libere Racice 2019.

Eccellente performance sportiva in Repubblica Ceca per l’atleta giallorosso Pasquale Giordano che conquista un prezioso Argento sulla distanza di 5 km.

A pochi decimi dall’oro per la prima volta in una competizione internazionale conquista il secondo posto ai Campionati Europei Juniores in una gara dura e tirata sin dalle prime bracciate con una tattica di gara che lo ha visto protagonista tra i migliori d’Europa.

“Giordano, orgoglio di tutto il nostro sodalizio – spiega il direttore tecnico, Lello Avagnano – ha affrontato la gara con la giusta determinazione segno che il lavoro del nostro vivaio come da sempre produce talenti , consolidando la tradizione natatoria del Circolo Canottieri Napoli….Bravo Pako!”.